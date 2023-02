Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Unfall unter Alkohol - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Glück hatten am Samstagmorgen, 18.02.2023 gegen 04.50 Uhr drei Insassen eines Fahrzeuges, welches von der Straße abgekommen war. Der 32-jährige Fahrer fuhr zuvor mit seinem Kia die K 6537 talwärts von Rüttehof kommend in Richtung Altenschwand. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er über eine Wiese, über verschiedene Heckenpflanzen und einer Beeteinpflanzung, wo er am Ende mit einem massiven Findling kollidierte. Die drei Insassen im Fahrzeug blieben unverletzt. Am Kia entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von rund 30000 Euro. Der Sachschaden auf dem durchfahrenen Grundstück liegt bei rund 10.000 Euro. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 32-jährigen Kia-Fahrer ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt.

