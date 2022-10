Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Herbstferien in Hamburg - Mit dem Flieger in den Urlaub? Die Bundespolizei gibt Tipps.

Die Tage werden kürzer, Schmuddelwetter hält in weiten Teilen Norddeutschlands Einzug. Kurzum: der Herbst ist da. Für viele im Norden ein Grund, die Herbstferien für einen Trip in wärmere Gefilde zu nutzen. Die Bundespolizei rechnet während der Herbstferien am Flughafen Hamburg mit einem hohen Fluggastaufkommen, das alle Beteiligte an den Flughäfen z.B. an den Check-in-Schaltern oder den Luftsicherheits- und Grenzkontrollstellen fordern wird. Insbesondere in Peak-Zeiten kann es somit sehr voll werden und zwischenzeitlich zu längeren Wartezeiten kommen.

Damit der Start in die Sonne stressfrei gelingt, hat die Bundespolizei einige Tipps parat: Es wird empfohlen, schon vor Reiseantritt die Gültigkeit der Reisedokumente zu prüfen.

Reisende werden gebeten, rechtzeitig am Flughafen zu sein und die Hinweise zur Flugvorbereitung auf der Website des Flughafens zu be-achten. Hier können die Informationen zu den Öffnungszeiten der Check-In-Counter wichtig sein. Ein deutlich früheres Erscheinen vor Öffnung der Check-In-Counter am Flughafen ist nicht empfehlenswert. Begeben Sie sich vom Check-In unverzüglich zur Luftsicherheitskontrolle und führen Sie bitte nur die Dinge im Handgepäck mit sich, die auch tatsächlich während des Fluges benötigt werden.

- Wie bisher müssen Flüssigkeiten in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen von jeweils bis zu 100 Milliliter in einem durch- sichtigen, wieder verschließbaren 1-Liter-Kunststoffbeutel verpackt sein. - Pro Fluggast ist die Mitnahme von einem 1-Liter-Kunststoffbeutel zulässig. - Entnehmen Sie den Flüssigkeitsbeutel bitte vor der Sicherheitskontrolle aus dem Handgepäck und legen diesen separat in eine Kontrollwanne. Ebenso elektronische Gegenstände sowie Jacken/Mäntel und alle Dinge, die sich in den Hosentaschen befinden. - Achten Sie auf die Hinweise der Luftsicherheitsassistentinnen und Luftsicherheitsassistenten und folgen Sie den Anweisungen. Zum Schutz der Luftsicherheitsassistentinnen und Luftsicherheitsassistenten bitten wir um das Tragen eines Mundschutzes.

Die Bundespolizei wünscht allen Reisenden einen schönen Urlaub!

