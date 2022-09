Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Fast 1.000 Euro - Betrug wird teuer, Tochter zahlt

Hamburg (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr wollte eine 46-jährige deutsche Staatsangehörige von Hamburg nach London Stansted fliegen. Sie stellte sich zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an und wurde von den Beamten der Bundespolizei überprüft. Diese stellten im Fahndungssystem fest, dass die Frau per Haftbefehl gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft Verden hatte sie Anfang September 2022 wegen zweifachen Betruges zur Festnahme ausgeschrieben. Sie hatte eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro zu entrichten. Alternativ hätte sie für 20 Tage ins Gefängnis gehen müssen. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 88 Euro sowie 299 Euro als Einziehung bzw. Verfall. Die Frau konnte die geforderte Gesamtsumme in Höhe von 987 Euro zunächst nicht begleichen. Jedoch erklärte sich die mitgereiste Tochter bereit, ihrer Mutter zu helfen und zahlte. Anschließend konnten beide weiterreisen.

