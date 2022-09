BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Schlagring im Handgepäck sorgt für Ärger (FOTO)

Hamburg (ots) - Am Dienstagvormittag kam gegen 10:15 Uhr ein 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Antalya am Flughafen Hamburg an. Er stellte sich zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an. Bei der Fahndungsabfrage durch die Bundespolizei stellte sich heraus, dass der Mann auf Grund eines europäischen ...

mehr