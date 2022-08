Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Haftbefehl - Betrüger muss ins Gefängnis

Hamburg (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr kam ein 31-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Izmir am Hamburger Flughafen an. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle wurde er durch die Bundespolizei überprüft. Bei dem Abgleich seiner Daten mit dem polizeilichen Fahndungssystem stellten die Beamten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft Essen hat ihn Ende Juli 2022 zur Festnahme ausgeschrieben, da er wegen Betruges verurteilt worden ist. Er hatte eine Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu je 20 Euro zu zahlen. Alternativ war eine Ersatzfreiheitstrafe von 160 Tagen zu verbüßen. Die geforderte Gesamtsumme in Höhe von 3.200 Euro konnte der Mann nicht aufbringen. Daher wurde er in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg gebracht.

