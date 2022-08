Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tote Vögel gefunden

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine ungewöhnliche hohe Zahl an toten Vögeln ist der Polizei am Freitagabend aus Rodenbach gemeldet worden. Zeugen waren auf die "Ansammlung" der Vogelleichen neben der Fahrbahn im Bereich "Am Tränkwald" aufmerksam geworden.

Polizeibeamte stellten vor Ort in einem Radius von etwa 25 Metern insgesamt 25 tote Stare fest. Der Bereich wurde vorerst abgesperrt und das Veterinäramt verständigt. Anhand der geschilderten Situation könnte nach Einschätzung der Fachleute ein Stromschlag als Todesursache in Frage kommen. Da es keine Hinweise auf eine Straftat gab, wurden die Vogelleichen auf Empfehlung der Experten sachgerecht entsorgt.

Zeugen, denen am Freitagabend in Rodenbach etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, können sich mit der Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 369-2250, in Verbindung setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell