Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme wegen Kennzeichenmissbrauchs - 3.000 Euro Strafe

Hamburg (ots)

Am Dienstag gegen 14 Uhr wollte ein 55-jähriger deutscher Staatsangehöriger von Hamburg nach Izmir fliegen. Er ging zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle und wurde von der Bundespolizei überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann seit Mai 2022 von der Staatsanwaltschaft Hamburg per Haftbefehl gesucht wird. Wegen Kennzeichenmissbrauchs war eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro zu zahlen. Alternativ hätte er eine Ersatzfreiheitstrafe von 60 Tagen antreten müssen. Die geforderte Gesamtsumme in Höhe von 3.000 Euro konnten gezahlt werden. Dem Reisenden wurde anschließend die Ausreise in die Türkei gestattet.

