FW-Kiel: Heimrauchmelder macht Nachbarn auf Feuer in Wohnung aufmerksam

Kiel (ots) - Gegen 21:40 Uhr erreichten mehrere Notrufe die Leitstelle Mitte in Kiel, es wurde eine starke Rauchentwicklung aus der Gartenanlage am Tröndelweg in Kiel Ellerbek gemeldet. Im Verlauf stellte sich heraus, dass eine Gartenbude ca. 4x5m in dem Bereich in voller Ausdehnung brennt und sich das Feuer auf ein angrenzendes Waldstück ausbreiten würde. Die etwa 30 eingesetzten Kräfte der Berufsfeuerwehr und ...

