Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlene Geldbeutel gefunden

Kaiserslautern (ots)

In Tüten eingewickelte Geldbörsen haben Mitarbeiter einer Gartenbau-Firma am Dienstagnachmittag am Davenportplatz gefunden. Die beiden Tüten mit jeweils einer Geldbörse darin lagen etwas versteckt in einer Hecke.

Ein Firmenverantwortlicher brachte die Fundstücke zur Polizei. Recherchen ergaben, dass die Geldbeutel ihren rechtmäßigen Eigentümern gestohlen worden waren und die "Beute" daraus teilweise für weitere Taten eingesetzt wurde.

Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die gesehen haben, wer die Tüten in der Hecke am Davenportplatz "entsorgte", werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell