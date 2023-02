Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrollfund deckt Diebstahl auf

Kaiserslautern (ots)

Durch einen eher zufälligen Fund bei einer Personenkontrolle ist am Dienstag ein Diebstahl im Stadtgebiet aufgeflogen. Polizeibeamte hatten vor ein paar Tagen in der Friedenstraße einen 32-Jährigen überprüft, der ihnen während einer Streife aufgefallen war. In der Jackentasche des Mannes entdeckten die Polizisten eine Tankkarte, auf der ein fremder Name sowie ein Firmenname standen. Darauf angesprochen, konnte der 32-Jährige keine plausiblen Angaben zum Eigentümer der Tankkarte machen, oder erklären, wie er in den Besitz der Karte kam. Das "Fundstück" wurde deshalb bis zur Klärung der genauen Eigentumsverhältnisse sichergestellt.

Die Recherchen in den folgenden Tagen führten die Beamten nun zu einer Anwohnerin im weiteren Straßenverlauf. Sie bestätigte, dass es sich um ihre Tankkarte handelt und sie diese normalerweise in ihrem Pkw aufbewahrt. Dass sie verschwunden war, hatte die Frau noch gar nicht bemerkt.

Durch die Fragen der Polizisten erinnerte sich die 54-Jährige daran, dass ihr vergangene Woche aufgefallen war, dass im Innenraum ihres Autos das Handschuhfach offenstand und einen durchwühlten Eindruck machte. Sie hatte jedoch ihren Mann "verdächtigt", etwas gesucht zu haben.

Die Tankkarte wurde der Frau wieder übergeben. Eine Überprüfung ergab, dass es in der Zwischenzeit keine unberechtigten Abbuchungen gab.

Gegen den unrechtmäßigen "Zwischenbesitzer" der Karte wird nun wegen Diebstahls-Verdacht ermittelt. Da bei der Personenkontrolle auch eine Heroinspritze bei dem 32-Jährigen gefunden wurde, muss er auch mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell