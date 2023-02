POL-PPWP: Folgenreicher Geschwindigkeitsverstoß

Kreis Kaiserslautern (ots) - Wegen Nötigung im Straßenverkehr hat ein 79-jähriger Mann am Sonntag über die Onlinewache einen anderen Autofahrer angezeigt. Der 79-Jährige war am Donnerstag, 26. Januar, gegen 10 Uhr auf der Landstraße von Enkenbach Richtung Kaiserslautern unterwegs. Kurz vor dem Daubornerhof soll ihm ein Mann mit seinem Transporter immer wieder so dicht aufgefahren sein, dass der Sicherheitsabstand ...

mehr