POL-PPWP: Vorsicht vor dubiosen Investitionsangeboten

Kaiserslautern (ots) - Mit der Lüge, ihr Enkel habe einen Unfall verursacht, bei dem ein Mensch ums Leben kam, haben Betrüger am Sonntag versucht, eine Frau aus Kaiserslautern zu erschrecken. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und fragte nach Geld oder Wertsachen in Höhe von mindestens 150.000 Euro für die Kaution. Die verunsicherte 78-Jährige wollte das Gespräch an ihren Sohn übergeben. Der Anrufer legte daraufhin auf. Danach meldete sich die Seniorin bei der ...

