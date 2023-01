POL-PPWP: Ladendiebstahl mit weiteren Folgen

Kaiserslautern (ots) - Besonders dreist bestahlen zwei Trickbetrüger eine Seniorin im Stadtgebiet. Wie die Dame jetzt bei der Polizei anzeigte, tauchte am vergangenen Freitag unter dem Vorwand, es sei zu einem Wasserrohrbruch in der Straße gekommen, ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Geschädigten auf. Er gab an, bei den Stadtwerken zu arbeiten und die Wasserrohre in der Wohnung der Dame überprüfen zu ...

