Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Leeres Portemonnaie handelt Fahrgast Ärger ein

Kaiserslautern (ots)

Ohne ausreichend Bargeld ist ein 49-jähriger Kaiserslauterer am Montagabend in ein Taxi eingestiegen. Als die Taxifahrt beendet war und ihm sein Malheur bewusst wurde, begab sich der Mann in seine Wohnung, um den fälligen Geldbetrag aufzutreiben.

Da sich dieser Vorgang jedoch über fünfzehn Minuten hinzog, verlor der Taxifahrer langsam die Geduld und witterte Betrug. Er verständigte schließlich die Polizei.

Als die Streife bei dem Taxi eintraf, war der Mann jedoch bereits zurückgekehrt und gerade dabei, den Betrag für die Fahrt zu begleichen.

Erledigt war die Sache damit aber noch nicht. Den Beamten schlug nämlich starker Cannabisgeruch entgegen, weshalb sie den Fahrgast durchsuchten. Die Quelle des Geruchs konnte schnell ausfindig gemacht werden: In der Jacke des Mannes wurde eine grüne pflanzliche Substanz aufgefunden und sichergestellt.

Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. | JT

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell