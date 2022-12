POL-PB: Weihnachtsmarkteinbrecher erwischt

Büren (ots) - (mb) In der Nacht zu Mittwoch ist an der Kleiststraße ein Hyundai Santa Fe entwendet worden. Das blaue SUV mit Bürener (BÜR) Kennzeichen war am Dienstagabend gegen 22.25 Uhr in der Grundstückseinfahrt unmittelbar vor der Haustür eines Einfamilienhauses abgestellt worden. Am Mittwochmorgen fiel der Diebstahl des Fahrzeugs aus dem Baujahr 2021 auf. Das Auto verfügt über ein keyless-go-System. Der Fahrzeugschlüssel lag im Hausflur. Vermutlich nutzten die ...

