Polizei Paderborn

POL-PB: Hyundai-SUV gestohlen

Büren (ots)

(mb) In der Nacht zu Mittwoch ist an der Kleiststraße ein Hyundai Santa Fe entwendet worden.

Das blaue SUV mit Bürener (BÜR) Kennzeichen war am Dienstagabend gegen 22.25 Uhr in der Grundstückseinfahrt unmittelbar vor der Haustür eines Einfamilienhauses abgestellt worden. Am Mittwochmorgen fiel der Diebstahl des Fahrzeugs aus dem Baujahr 2021 auf. Das Auto verfügt über ein keyless-go-System. Der Fahrzeugschlüssel lag im Hausflur. Vermutlich nutzten die Täter technische Geräte, um das vom Schlüssel ausgehende Funksignal zu verlängern und das Auto ohne weitere Hilfsmittel zu öffnen und zu starten.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell