POL-LB: Sachsenheim: Dieseldiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Donnerstag 15.30 Uhr und Freitag 07.25 Uhr brachen vermutlich dieselben noch unbekannte Täter in zwei Firmen in der Hanseaten- und der Niedersachsenstraße in Oßweil ein. In der Hanseatenstaße brachen die Unbekannte die Eingangstür auf und erreichten so einen Vorraum, jedoch nicht direkt die Firmenräume. Hierauf brachen sie ihr weiteren Vorhaben vermutlich ab. In der Niedersachsenstraße ...

mehr