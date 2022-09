Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

B 295

Leonberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 15:00 Uhr kam es an der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West, auf der Überleitung der Bundesstraße 295 auf die Bundesautobahn 8 (BAB 8) in Richtung München, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 59-jähriger Sattelzuglenker befuhr von der B 295 kommend den rechten der beiden dortigen Fahrstreifen, um auf die BAB 8 aufzufahren. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr, wechselte kurz vor dem Sattelzug auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei prallte er gegen die linke Front der Sattelzugmaschine und setzte anschließend seine Fahrt fort. Bei dem Pkw soll es sich um einen grauen VW Caddy mit weißem Anhänger gehandelt haben. Der Anhänger soll ein Esslinger Kennzeichen (ES-) besessen haben. Der entstandene Sachschaden an der Sattelzugmaschine wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem VW Caddy und dessen Fahrzeuglenker geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

