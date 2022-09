Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Firmeneinbrüche

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 15.30 Uhr und Freitag 07.25 Uhr brachen vermutlich dieselben noch unbekannte Täter in zwei Firmen in der Hanseaten- und der Niedersachsenstraße in Oßweil ein. In der Hanseatenstaße brachen die Unbekannte die Eingangstür auf und erreichten so einen Vorraum, jedoch nicht direkt die Firmenräume. Hierauf brachen sie ihr weiteren Vorhaben vermutlich ab. In der Niedersachsenstraße gelang es den Einbrechern sich über ein Fenster Zutritt in den Betrieb zu verschaffen. In einem Büro entdeckten sie eine sogenannte Handkasse, in der sich ein dreistelliger Betrag befand, den sie stahlen. Anschließend flüchteten die Täter über die Werkhalle. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 1.300 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141 29920-0, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

