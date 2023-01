Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall aufgrund medizinischer Ursache - Fahrer verstorben

Freiburg (ots)

Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Dienstag, 17.01.2023, gegen 12.20 Uhr, die Brückenstraße und kam aufgrund einer medizinischen Ursache mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der langsam fahrende Pkw des 75-Jährigen mit einem entgegenkommenden Taxi. Der 51-jährige Taxifahrer bemerkte den entgegenkommenden Pkw und konnte sein Taxi noch bis zum Stillstand abbremsen. Der 75-Jährige musste an der Unfallstelle reanimiert werden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

