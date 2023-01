Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt missachtet - Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots)

An der Kreuzung Lauterstraße/Mühlstraße hat es am Montagabend geknallt. Ein 57-jähriger Autofahrer wollte von der Lauterstraße nach links in die Mühlstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines ihm entgegenkommenden 21-jährigen Autofahrers. Der Opel des 57-Jährigen krachte in die Beifahrerseite des anderen Wagens. Dabei wurden beide Beifahrerinnen, sowie ein weiterer Insasse des Opels verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Lauterstraße war für eineinhalb Stunden voll gesperrt. |elz

