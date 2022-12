POL-HR: Exhibitionist am Bahnhof in Schwalmstadt-Treysa - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.12.2022: Gudensberg Versuchter Einbruch in Bäckerei Zeit: Montag, 19.12.2022, 01:39 Uhr In den frühen Morgenstunden des 19.12.2022 versuchten Unbekannte in eine Bäckerei einzubrechen. Um 01:39 Uhr versuchten unbekannte Täter eine große Glasscheibe einer Bäckerei in der Straße Bahnwiesenweg ...

