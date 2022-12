Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: 20.000,- Euro Schaden durch Sachbeschädigung an Schaufenster

Homberg (ots)

Fritzlar

Sachbeschädigung an Schaufensterscheiben Tatzeit: 14.12.2022, 20:00 Uhr 15.12.2022, 09:00 Uhr Vier Scheiben der Ausstellungshalle eines Autohauses in der Wolfhager Straße beschädigten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht. Der Gesamtschaden beträgt 20.000,- Euro. Die unbekannten Täter begaben sich zur Fensterfront der Verkaufshalle des Autohauses und beschädigten dort mit einem unbekannten Werkzeug vier Elemente der Fensterfront. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

