Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Einbruchsversuche in Geschäfte - jugendliche Täter festgenommen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Versuchter Einbruch in Apotheke -Polizei nimmt jugendliche Täter fest Tatzeit: 15.12.2022, 01:21 Uhr In eine Apotheke und eine Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße versuchten zwei jugendliche Täter in der vergangenen Nacht einzubrechen. Die beiden Täter versuchten offensichtlich zuerst die gläserne Eingangstür der Bäckereifiliale gewaltsam zu öffnen, was ihnen nicht gelang. An der Tür verursachten sie einen Schaden in Höhe von 500,- Euro. Danach brachen sie die Eingangstür der Apotheke auf und ein Täter krabbelte in den Verkaufsraum, wo er auf eine Apothekerin stieß, welche durch den Lärm auf den Einbruch aufmerksam wurde. Als sie aufschrie krabbelte die Person wieder aus der Apotheke heraus und flüchtete mit einer weiteren Person zu Fuß in unbekannte Richtung. An der Eingangstür entstand ein Schaden in Höhe von 1.500,- Euro. Im Rahmen der anschließenden Fahndung nahmen Polizisten der Polizeistation Schwalmstadt zwei Personen fest, auf welche die Personenbeschreibung passte. Es handelt sich um zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren. Sie wurden nach Abschluss der Ermittlungen dem zuständigen Jugendamt übergeben. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Homberg übernommen. Hinweise bitte an die Tel.-Nr.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

