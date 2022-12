Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Aufgeweckter Hausbewohner vertreibt Einbrecher

Homberg (ots)

Frielendorf

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 16.12.2022, 05:30 Uhr Heute Morgen brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Homberger Straße ein und verursachten Sachschaden. Die Täter wurden durch einen aufgeweckten Hausbewohner verscheucht. Die unbekannten Täter begaben sich zu dem Wohnhaus und brachen dort eine Kellertür auf. Vom Keller aus suchten sie das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss auf. Im Obergeschoss brachen sie die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend brachen sie die Wohnungstür im Erdgeschoss auf. Durch den hierdurch entstandenen Lärm wurde der Bewohner aus dem Schlaf gerissen und machte sich durch lautes Ansprechen bemerkbar. Die Täter ließen daraufhin vom weiteren Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde steht zurzeit nicht genau fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

