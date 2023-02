Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nötigung im Straßenverkehr

Kreis Kaiserslautern (ots)

Wegen Nötigung im Straßenverkehr hat ein 79-jähriger Mann am Sonntag über die Onlinewache einen anderen Autofahrer angezeigt. Der 79-Jährige war am Donnerstag, 26. Januar, gegen 10 Uhr auf der Landstraße von Enkenbach Richtung Kaiserslautern unterwegs. Kurz vor dem Daubornerhof soll ihm ein Mann mit seinem Transporter immer wieder so dicht aufgefahren sein, dass der Sicherheitsabstand nicht mehr gegeben war. Dabei hätte der Transporterfahrer mehrfach aufgeblendet und gehupt. In Höhe des Sportparks habe der Unbekannte dann, trotz Verbots durch die durchgezogene Mittellinie, überholt und den Transporter bis zum Stillstand abgebremst, so dass auch der 79-Jährige anhalten musste. Der 79-jährige Mann notierte sich das Kennzeichen und erstatte Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Nötigung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. |elz

