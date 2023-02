Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat mit lila Farbe gesprüht?

Kaiserslautern (ots)

Schmierfinken haben in der Glockenstraße an der Rückseite eines Wohnhauses eine Außenmauer verunstaltet. Der Hausverwalter meldete die Sachbeschädigung am Dienstag der Polizei.

Seit wann das Graffiti, das aus sogenannten Tags in violetter Farbe besteht, an der Mauer zu sehen ist, steht nicht fest. Möglicherweise wurde es bereits Ende des vergangenen Jahres aufgesprüht.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben oder zumindest helfen können, den Tatzeitraum einzugrenzen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

