Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Täterfestnahme nach Raub am Honeburger Weg

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag um 01:35 Uhr wurden zwei 17-Jährige von mehreren Tätern ausgeraubt. Die beiden 17-jährigen Osnabrücker gingen in Richtung eines Waldes am "Honeburger Weg", als sie von mehreren Personen angesprochen wurden. Man habe sie zuerst nach Drogen gefragt. Dies haben die beiden Jugendlichen verneint. Daraufhin wurde ein 17-Jähriger durch einen Täter in den Schwitzkasten genommen und man habe ihm eine Schusswaffe auf die Brust gehalten. Die Täter forderten die Herausgabe des Geldes der beiden 17-Jährigen. Die beiden kamen den Aufforderungen nach und gaben ihre Geldbörsen heraus. Anschließend flüchteten die Täter in ein Waldstück und die beiden Jugendlichen riefen die Polizei. Die intensiven Nahbereichsfahndungen führten zur Festnahme der Täter im Waldstück sowie zum Auffinden der Schusswaffe. Bei der Schusswaffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole. Bisher wird gegen vier Personen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren ermittelt. Gegen die Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Beendigung der Maßnahmen durften die Täter die Dienststelle wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell