POL-PDWIL: Sachbeschädigung an E-Bike am Bahnhof Jünkerath

Neuerburg (ots) - Am 07.09.2022 zwischen 12:30 Uhr -14:30 Uhr wurden in der Kölner Straße in Neuerburg insgesamt acht Fenster entwendet. Diese waren auf einem Fenstergestell vor einer privaten Lagerhalle platziert. Die Fenster der Marke Velux entsprechen einer Größe von 140x120cm und wiegen jeweils ca. 70kg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bitburg zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Wittlich ...

