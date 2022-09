POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 13.09.2022

Wittlich (ots) - Am Sonntag, 11.09.2022, in der Zeit von 13.15 Uhr bis 18.30 Uhr war ein weißer Pkw, Fiat, am Fahrbahnrand des Pleiner Weg in Wittlich abgestellt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Pleiner Weg in Richtung Plein und beschädigte beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Fiat, der dadurch abgerissen wurde. Der Unfallverursacher und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter Tel. 06571/926-0 zu melden. Rückfragen bitte ...

