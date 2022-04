Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Tankstelle.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen (29.04.2022) wurde die Polizei zu einem Tankstellen-Einbruch in die Werler Straße gerufen. Nach einem misslungenen Versuch die Eingangstür aufzuhebeln, schlugen bislang Unbekannte gegen 2.50 Uhr ein Loch in die Tür, um so in den Verkaufsraum der Tankstelle zu gelangen. Dort klauten sie eine noch unbekannte Anzahl an Zigaretten-Schachteln und flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Siemensstraße. Auf ihrer Flucht verloren sie einen Teil ihrer Beute. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

