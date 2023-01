Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Voxtrup: Ein Leichtverletzter bei Unfall auf der K 19 - Jugendlicher ging bei Rotlicht über die Fahrbahn

Osnabrück (ots)

Am späten Freitagnachmittag ereignete sich im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup ein Verkehrsunfall, bei dem ein 14-Jähriger leicht verletzt wurde. Gegen 18 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Opel die K 19 ("Düstruper Straße") aus Richtung der "Hannoversche Straße" kommend. An der Kreuzung zur Straße "An der Spitze" stieß der Opel-Fahrer plötzlich mit einem Fußgänger zusammen, der von rechts die Straße querte. Der 14-jährige Junge war zuvor bei Rotlicht über die dortige Fußgängerampel gelaufen und hatte den 53-Jährigen in seinem Corsa offenbar übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der junge Osnabrücker leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

