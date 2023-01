Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Polizei führte Schwerpunktkontrolle in der "Johannisstraße" durch

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend führte die Polizei Osnabrück eine Schwerpunktkontrolle in der "Johannisstraße" durch. Zwischen 18 Uhr und 2:00 Uhr wurden zahlreiche Personen in Kleingruppen in der "Johannisstraße" und angrenzenden Bereichen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest und beschlagnahmten ca. 20 Gramm mutmaßliches Marihuana. In einem Fall leiteten die Beamten zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen "Beleidigung" ein. Insgesamt wurden 43 Personen kontrolliert, sieben Strafverfahren (6x BtMG; 1x Beleidigung) und fünf Bußgeldverfahren (4x Verkehrsordnungswidrigkeiten; 1x Urinieren in der Öffentlichkeit) wurden eröffnet.

