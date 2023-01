POL-OS: Melle: Zeugen gesucht nach einer Unfallflucht durch einen Lkw

Voltlage (ots) - Am Donnerstagnachmittag um 16:25 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit einem Mercedes den "Ankumer Damm" in Richtung "Neuenkirchener Straße". Auf der "Neuenkirchener Straße" fuhr ein 61-Jähriger mit seinem E-Bike in Richtung Neuenkirchen. Der 57-jährige Fahrer aus Hörstel übersah den bevorrechtigten Radfahrer aus Voltlage beim Abbiegen nach rechts auf die "Neuenkirchener Straße". Es kam zum Zusammenstoß ...

