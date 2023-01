POL-PPWP: Alkohol und Missverständnis führen zu Streit

Kaiserslautern (ots) - Ein Silvesterböller hat am Neujahrsmorgen einen Baum in der Altenwoogstraße in Brand gesetzt. Polizei und Feuerwehr konnten Schlimmeres verhindern. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fanden zwei Kinder den nicht abgebrannten Böller in der Mannheimer Straße und nahmen ihn mit. Auf einer Wiesenfläche in der Altenwoogstraße zündeten sie ihn an. Allerdings flog der "Kracher" bei der Explosion in ...

