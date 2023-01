Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Wer kennt diesen Ladendieb?

Bild-Infos

Download

Dissen (ots)

Bereits am 15.11.2022 und am 30.11.2022, jeweils in den Abendstunden, entwendete der abgebildete Mann in einem Drogeriemarkt an der "Dieckmannstraße" Kosmetikartikel im Wert von insgesamt ca. 1500 Euro. Hierzu steckte der Unbekannte die Waren in einen mitgeführten beigen Jutebeutel und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Das Gesicht des Täters ist zwar mit einem weißen Mund-Nase-Schutz bedeckt, jedoch trug der Mann bei beiden Taten die abgebildete Kleidung. Auf Grund des zeitlichen Abstandes gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter zumindest einen regelmäßigen Aufenthalt im Bereich Dissen oder im benachbarten Nordrhein-Westfalen (Borgholzhausen, Halle, Versmold) haben könnte.

Täterbeschreibung:

- männlich - ca. 30-45 Jahre alt - schlank - dunkel-blaue Weste, grüner Pullover, heller Hemdkragen, mittel-graue Wollmütze, dunkle Jeans-Hose, dunkle Sportschuhe mit weißem Sohlenrand

Die Polizei Dissen erhofft sich nun anhand der Täterbekleidung und der Statur Hinweise zur Identität des unbekannten Täters.

Hinweise werden unter Tel. 05421-93128-38 (zu Geschäftszeiten) oder 05421-931280 (rund um die Uhr) erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell