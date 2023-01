Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Zwei Personen leicht verletzt nach Abkommen von der Fahrbahn

Ostercappeln (ots)

In der Donnerstagnacht um 01:15 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einer 21-Jährigen, einer 17-Jährigen und einem 17-Jährigen in einem Honda "Jazz" die "Schlingheide" in Richtung "Osnabrücker Straße". Unmittelbar hinter einer Linkskurve kam der 18-Jährige aus Osnabrück von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und endete quer zur Fahrbahn in einer flachen Böschung. Bei dem Unfall wurden die 21-jährige Mitfahrerin aus Osnabrück und die 17-jährige Mitfahrerin aus Osnabrück leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-jährige Mitfahrer aus Osnabrück sowie der Fahrer blieben unverletzt. Der Honda wurde eigenständig abgeschleppt. Möglicherweise war eine nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell