Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Zerstörung eines Zigarettenautomaten

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (20 Uhr) bis Donnerstagmorgen(03:40 Uhr) zerstörten Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Straße "Liebkreen". Der Automat hing an einer Garagenwand und wurde durch eine Detonation von der Wand gerissen. Anschließend war der Automat verformt, sodass die Täter Zigarettenschachteln und Münzgeld entwenden konnten. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder die Tat geben können, sich unter 0541/327 -3203 oder -2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell