Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ergänzung zu Gebäudebrand in Hemmingen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem 67 Einsatzkräfte der Feuerwehr den am frühen Mittwochmorgen gegen 02:45 Uhr in einem ehemaligen Gasthaus in der Hochdorfer Straße in Hemmingen ausgebrochenen Brand gegen 07:30 Uhr gelöscht hatten und Wehrleute auch am Vormittag noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt waren, konnten Brandermittler und Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Ludwigsburg den Brandort mittlerweile untersuchen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Brand in einer dem Gebäude angeschlossenen Scheune seinen Ausgang genommen. Von dort griffen die Flammen auf das Dachgeschoss des Hauses über und zogen auch ein Nachbargebäude in Mitleidenschaft. Bislang haben sich auch nach Einsatz eines Brandmittelspürhundes keine Hinweise auf eine Brandlegung ergeben. Für die weiteren Ermittlungen zu einer möglichen Brandursache hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Brandsachverständigen hinzugezogen. Das Dachgeschoss des ehemaligen Gasthauses ist ausgebrannt und die beiden darunterliegenden Stockwerke sind nicht mehr bewohnbar. Auch das Nachbargebäude muss nach den bisherigen Erkenntnissen vor einer weiteren Nutzung noch eingehender überprüft werden.

Ursprungsmeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5141838

