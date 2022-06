Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in zwei Einfamilienhäuser

Neustrelitz(LK MSE) (ots)

Am Mittwoch, den 01.06.2022 wurde im Laufe des Tages der Polizei der Einbruch in zwei Einfamilienhäuser im Bereich des Polizeihauptrevieres Neustrelitz bekannt. Der oder die unbekannte(n) Täter drang(en) gewaltsam im Heinrich-Schliemann-Weg in Neustrelitz in die Einfamilienhäuser ein, durchsuchte(n) diese und entwendete(n) Bargeld und Schmuck. Der Stehlschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf schätzungsweise 3000,- Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro beziffert. Die Tatzeit kann auf den 01.06.2022, 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr eingegrenzt werden. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg wurde zur Spurensuche und -sicherung vor Ort zum Einsatz gebracht und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit am und im Bereich des Tatortes auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981 2580, unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

