POL-NB: Vermisstes Kind wieder da

Neubrandenburg (ots) - Am 30.05.2022 gegen 15.15 Uhr kam es in der Richtenberger Chaussee in Stralsund zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 86-jähriger Führer eines Personenkraftwagens wollte eine Grundstücksausfahrt verlassen, um nach rechts in die Richtenberger Chaussee einzubiegen. Dabei übersah dieser eine von rechts kommende und auf dem Geh- und Radweg fahrende 39-jährige ...

mehr