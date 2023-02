Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall beim Spurwechsel

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Unfall am Montagabend in der Donnersbergstraße ist ein 17-jähriger Mofa-Fahrer leicht verletzt worden. Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Barbarossastraße. Beim Spurwechsel auf die rechte Fahrbahn übersah er den dort fahrenden 17-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Jugendliche mit seinem Mofa stark ab. Dabei stürzte er und zog sich Schürfwunden zu. Eine medizinische Behandlung war nicht nötig. Am Mofa entstand leichter Sachschaden. |elz

