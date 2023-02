POL-PPWP: Mit Anlauf Spiegel abgetreten

Kaiserslautern (ots) - Bei einem Unfall am Montagabend in der Donnersbergstraße ist ein 17-jähriger Mofa-Fahrer leicht verletzt worden. Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Barbarossastraße. Beim Spurwechsel auf die rechte Fahrbahn übersah er den dort fahrenden 17-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Jugendliche mit seinem Mofa stark ab. Dabei stürzte er und zog sich Schürfwunden zu. Eine medizinische Behandlung war nicht nötig. Am Mofa ...

