POL-FR: Bad Säckingen: Münster mit Farbe besprüht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Ein Brand in der Straße Felsenbuck wurde der Polizei am Samstag, 18.02.2023 gegen 18.10 Uhr gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Dach einer Firma aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatte. Nachdem der Eigentümer erst selbst versuchte das Feuer zu löschen konnte die Feuerwehr Stühlingen den Brand schnell eindämmen. Anschließend wurden die Glutnester ...

mehr