Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

BOCKENEM(hep): Am Donnerstag, 09.06.2022, kam es in der Zeit zwischen 17:35 Uhr und 18:00 Uhr, in der Königstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem Hinterhof eines dortigen Geschäftshauses wurde der geparkte Pkw VW Polo einer 45-jährigen aus Bockenem beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seiner Anzeigepflicht nachzukommen. Am VW Polo entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die gebeten werden sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

