Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sprinter auf Abwegen

Oberheldrungen (ots)

Eine Mauer stoppte am Mittwoch die Autofahrt eines 30-jährigen Mannes in Harras. Er befuhr mit seinem Tiefkühlsprinter gegen 18 Uhr den Harrasser Weg von Oberheldrungen in Richtung Harras. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab. Die Begrenzung eines Flusslaufs stoppte schließlich den Sprinter. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

