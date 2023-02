Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 113,4 dBA im Stand - Fahrzeugkontrollen im Elztal bringen gravierende Verstöße zutage

Bereits Dienstag letzte Woche (14.02.2023) führte die Verkehrspolizei Freiburg Videokontrollen im Elztal durch. Dabei fielen den eingesetzten Beamten mehrere Fahrzeuge auf, die entweder unzulässig verändert oder aber mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen waren.

Auf der L173 im Simonswälder Tal wurde ein tiefergelegtes Fahrzeug angehalten. Bei der Fahrzeugkontrolle wurde eine Geräuschmessung durchgeführt, welche ein Standgeräusch von 113,4 dBA ergab. Zum Vergleich: Die Startgeräusche von Flugzeugen in 10m Entfernung werden mit ca. 115 dbA bewertet. Bei der Gaswegnahme erzeugte das Fahrzeug mehrere Fehlzündungen, die sich in Form von lautem Knallen bemerkbar machten (Misfire oder auch Backfire genannt). Das Fahrzeug ist mit einem Standgeräusch von 85 dBA eingetragen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und inzwischen dem TÜV vorgestellt. Eine weitere Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr wurde untersagt, die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung Teil 1 einbehalten. Das Bußgeld wird sich auf ca. 260EUR belaufen, hinzu kommen noch die Kosten für die Begutachtung des Sachverständigen.

Zwei weitere Fahrzeuge wurden im Elztal bei massiven Geschwindigkeitsverstößen ertappt und einer Kontrolle unterzogen. Einer der Autofahrer hatte dabei im 70 km/h-Bereich die zulässige Geschwindigkeit um 70 km/h überschritten, als er bei einem Überholmanöver auf bis zu über 140 km/h beschleunigt hatte. Ein weiterer Fahrzeugführer wurde dabei gefilmt, als er mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritt. In der Spitze war er bis zu 130 km/h im 70er-Bereich gefahren. Auch bei diesen beiden Fahrzeugen wurden unzulässige Veränderungen festgestellt. Diese Fahrzeuge wurden nicht einbehalten, entsprechende Meldungen und Anzeigen sind jedoch veranlasst worden. Um ein temporäres Fahrverbot werden diese beiden Fahrer nicht herumkommen.

