Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht im Grendelmattweg

Freiburg (ots)

LKR LÖ

- Rheinfelden

Am 19.02.2023, zwischen 03:30 und 04:25 Uhr, wurde ein geparkter silberner Audi A4, auf dem Parkplatz vor einem zu der Zeit gut besuchten Club im Grendelmattweg, mit einem unbekanntem Fahrzeug beschädigt. Der Schaden am Audi befindet sich rechts an der hinteren Stoßstange und wird auf ca. EUR 5.000 geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07623-7404-0 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.

Stand: 09:15 Uhr

FLZ/as (ko/rr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell