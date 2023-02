Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Stadt Emmendingen: Narren angegriffen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.02.2023 um 22:48 Uhr kam es in Emmendingen, Kirchstraße/Lammstraße zunächst zu Beleidigungen und anschließend zu einer versuchten Körperverletzung.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, waren die beiden Geschädigten (als "Narren" verkleidet) zu Fuß in der Kirchstraße unterwegs. Hier traf man auf eine dreiköpfige Personengruppe, wobei diese Personen jeweils zwei brennende Fackeln in den Händen hielten.

Als die Geschädigten an den Personen mit den Fackeln vorbeiliefen, kam es zunächst zu diversen Beleidigungen, in welchen man seine Missachtung gegenüber der Fastnacht massiv zum Ausdruck brachte. Die Personengruppe lief den Geschädigten dann nicht nur nach, sondern bewarf diese auch mit den brennenden Fackeln. Die Geschädigten konnten sich nur durch die Flucht in einen Hauseingang vor den brennenden Gegenständen retten. Durch den Übergriff ist glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen. Die Täter gingen im Anschluss zu Fuß in die Karl-Friedrich-Straße flüchtig.

Die drei Personen werden wie folgt beschrieben: allesamt männlich; ca. 18-20 Jahre alt; dunkel gekleidet.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell