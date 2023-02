Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch - Elztal: Sehr viel los und relativ friedlich

Freiburg (ots)

Zum Auftakt der ersten Fastnacht, die nun wieder ohne Pandemiebeschränkungen abgehalten werden kann, zog es sehr viele Menschen nach Waldkirch und ins Elztal. Der Waldkircher Hemdglunkerumzug war nach Beobachtung der Polizei sehr gut frequentiert.

Die echten Narren wussten sich zu benehmen. Bei äußerst milden nächtlichen Temperaturen wollten allerdings viele bis in die frühen Morgenstunden nicht nach Hause. So war es wohl meist die übermäßige Alkoholisierung bei manch einem, die zum Festende hin bei der Polizei für viel Arbeit sorgte, weil in den frühen Morgenstunden vermehrt gestritten wurde. Auch wenn jede einzelne Straftat eine zu viel ist, so blieb es insbesondere mit Blick auf die große Anzahl der Festbesucher bei Einzelfällen. Zu Vorfällen mit schwerwiegenden Folgen kam es nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei nicht.

Die Polizei griff immer frühzeitig ein, wurde dann jedoch in mehreren Fällen selbst Ziel des Übermutes mancher Zeitgenossen. Alle Verantwortlichen konnten ermittelt werden und sehen nun Strafverfahren entgegen. Andere werden nach Fastnacht die eine oder andere Gebührenrechnung für ihre Ausnüchterung im Polizeigewahrsam erhalten.

Zwei Personen mussten Betretungsverbote für die kommenden Fastnachtsveranstaltungen ausgesprochen werden.

rb/ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell